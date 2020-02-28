Городская клиническая инфекционная больница Минска, куда был доставлен зараженный новым типом коронавируса иранец и контактировавшие с ним лица, начала проводить карантинные мероприятия.

«В связи с проводимыми карантинными мероприятиями плановый консультативный приём пациентов в учреждении здравоохранения Городская клиническая инфекционная больница временно прекращён, кроме пациентов консультативно-диагностического отделения по ВИЧ-инфекции и клинико-диагностического корпуса по вирусным гепатитам нуждающихся в выдаче лекарственных средств для продолжения лечения», — сообщается на сайте учреждения.

Ранее пресс-служба Минздрава проинформировала, что в Белоруссии зарегистрирован первый завозной случай коронавируса нового типа, он выявлен у иранского студента Белорусского национального технического университета, который прибыл рейсом из Баку, передает «Интерфакс».

Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в минской инфекционной больнице.

Кроме того, проводятся эпидемиологические мероприятия со студентами, с которыми он учился, они переведены под медицинское наблюдение.



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