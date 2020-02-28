Грузинские медики выявили второй случай заражения коронавирусом Covid-19 в стране.

Об этом в ходе проведенного брифинга сообщил гендиректор Национального центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«Мы выявили еще один случай коронавируса у гражданина Грузии, вернувшегося накануне из Италии.

Пациент помещен в Тбилисскую инфекционную больницу. «Сейчас устанавливаются все контакты пациента на территории Грузии», — сказал Гамкрелидзе.

При этом он не исключил, что у помещенных в последние сутки в инфекционную больницу граждан также может быть выявлен коронавирус.

Напомним, что на этой неделе министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о первом зафиксированном в стране случае заболевания новым типом коронавируса Covid-19 у гражданина Грузии, который вернулся в страну из Ирана транзитом через территорию Азербайджана.

Minval.az