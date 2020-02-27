На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, регулярно критикующего власти Чечни, совершено покушение.

Неизвестный проник в квартиру Абдурахманова и напал на него с молотком, но блогеру удалось обезвредить оппонента и записать видео, на котором он задает вопросы человеку, лежащему в луже крови. Тот отвечает, что его зовут Руслан и его прислал «Абдурахман из Грозного». Нападавший также сказал, что хотел лишь запугать блогера. «Мать моя у них», — добавил он.

Где произошло нападение, неизвестно. По информации «Кавказского узла», Абдурахманов сейчас живет в Польше, где он пытался получить политическое убежище.

Тумсо Абдурахманов покинул Чечню в 2015 году — по его собственным словам, после конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Власти Чечни обвиняют его в связях с «Исламским государством». Абдурахманов ведет ютьюб-канал, где критикует власти Чечни. На него подписаны почти 260 тысяч человек.

В 2019 году спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил Абдурахманову кровную месть, потому что тот назвал предателем первого президента Чечни Ахмата Кадырова. После этого блогеру, по его словам, стали поступать угрозы. Власти Чечни отрицали заявление Абдурахманова о кровной мести.

Minval.az