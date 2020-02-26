Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что не писал заявления об отставке, и не обсуждал тему отставки с президентом Владимиром Зеленским.

«Никаких заявлений я не писал, с президентом таких тем не обсуждал», — сказал Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства в среду в Киеве.

По словам премьера, правительство продолжает работать в привычном режиме.

В то же время Гончарук отметил, что встречался с бизнесменом Сергеем Тигипко.

«Я за последний месяц посмотрел более 20 лиц (кандидатур на должности в кабмин). Нам действительно необходимо усилить советниками или какими-то должностями правительство, которые хорошо понимают, что такое промышленность», — добавил он.

Minval.az