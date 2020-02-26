Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на президента России Владимира Путина.

Такое заявление глава государства сделал на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию, комментируя предложения внести в основной закон страны положение о том, что Россия является правопреемником СССР и Российской империи.

По словам Путина, только за одну Украину Россия отдала 16 млрд долгов. При этом российский лидер не уточнил, в какой валюте были выплачены кредиты за Украинскую Советскую Социалистическую Республику.

Отмечается, что представители рабочей группы выступили с предложением указать в Конституции суммы выплаченных долгов, но глава России не поддержал его.

«Это записывать не нужно», — сказал Путин.

Minval.az