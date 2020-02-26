Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, отбывающая тюремный срок, предложила действующему главе государства Шавкату Мирзиееву более полумиллиарда долларов за свою свободу. Гульнара Каримова готова отправить средства в пользу государства. Ее открытое обращение опубликовано в Instagramдочери Иман.

Каримова пишет, что за годы в заключении у нее было время «многое обдумать и осознать». Ее дело велось с грубыми нарушениями, но на жалобы она получала шаблонные отписки. Имущество Каримовой стоимостью 1,2 миллиарда долларов было изъято, но не засчитано в погашение материального ущерба. Семья не может получить «дорогие сердцу любого человека семейные реликвии».

«Ради сохранения семьи и здоровья» Каримова готова отказаться от претензий на оставшиеся у ее семьи деньги, замороженные в Швейцарии, и передать в пользу государства 686 миллионов долларов при принятии упрощенной процедуры закрытия дела. Она утверждает, что остро нуждается в серьезных операциях и давно должна быть на свободе, так как срок много раз пересчитывался.

Каримова решила обратиться к Мирзиееву публично, так как уверена, что ее официальные письма к нему не попали. Она надеется, что он встретит ее письмо как «отзывчивый и благородный человек», в том числе в память об Исламе Каримове, которого называл своим наставником.

В 2015 году Каримова была осуждена за вымогательство и уход от налогов. В августе 2019-го против нее возбудили дела о хищении госсредств и сделках вопреки интересам страны, напоминает агентство «Sputnik».

Ислам Каримов был первым президентом независимого Узбекистана. Он правил страной до своей смерти в 2016 году. Новый президент Мирзиеев ранее назвалправление своего предшественника временами страха.

Minval.az