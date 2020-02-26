Чиновница из Индонезии Ситти Хикмаватти заявила, что можно забеременеть, купаясь с мужчиной в одном бассейне.

Дама является сотрудником комиссии по защите детей (KPAI). Она уверена, что у некоторых представителей сильного пола такая сильная сперма, что может долго плавать в воде и оплодотворить женщину, передает онлайн-издание «Life.ru».

Эксперты разъяснили, что такого не может быть, поскольку в воде растворена хлорка, которая убивает сперматозоиды. Ситти посоветовали уволиться после скандального заявления. Сама чиновница принесла извинения и подчеркнула, что это только её частное мнение, но никак не организации, которую она представляет.

Тем не менее пользователи соцсетей повели себя решительно после того, как эта история стала вирусной. Они настоятельно размещают ироничные твиты, рекомендуя Хикмаватти покинуть пост, иначе весь мир подумает, что все члены KPAI глупы.

salam untuk KPAI pic.twitter.com/FZ33JpGqK4 — Ellisa Alma Raditya (@ellisaraditya) February 25, 2020

Minval.az