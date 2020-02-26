Иркутянин выплатил бывшей жене более полумиллиона рублей, чтобы снять ограничения на выезд за границу РФ. Мужчина собирался поехать в Азербайджан, но из-за неуплаты долга судебные приставы ограничили ему выезд и наложили запрет на регистрационные действия с собственностью, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

Долги у гражданина образовались из-за нежелания исполнять добровольное соглашение о разделе совместно нажитого имущества при разводе с женой. Бывшая жена подала в суд, который постановил обязать гражданина выплатить ей более 500 тысяч рублей с рассрочкой в 10 месяцев. Вот только мужчина не торопился исполнять решение суда.

После того, как иркутянин узнал, что ему не светит поехать в Азербайджан, он тут же нашёл деньги не только на то, чтобы погасить долги перед бывшей женой, но и на уплату исполнительского сбора в сумме 40 тысяч рублей. Ограничения были сняты, гражданин продал квартиру и смог купить билеты.

Minval.az