Во французском городе Лион была приготовлена пицца-рекордсмен, содержащая самое большое количество сыров. Одна 30-сантиметровая пицца содержала 257 видов сыра. Этот рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на BFMTV.
Смастерить кулинарный шедевр взялся местный пиццайоло Бенуа Брюэль. Он рассказал, что изначально собирался в приготовлении использовать 254 сорта сыра, однако решил добавить еще три.
Всего на пиццу ушло 750 граммов сыра, сама пицца весит около одного килограмма.
Félicitations au #lyonnais Benoit Bruel de #Deliss pizza… qui vient de battre le record du monde de la #pizza 🍕 contenant le plus de fromages : 257 !!!#lyon #insolite #gastronomie@GWR pic.twitter.com/onDZakmMCE
— Le Progrès — Lyon (@leprogreslyon) February 22, 2020