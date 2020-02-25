Во французском городе Лион была приготовлена пицца-рекордсмен, содержащая самое большое количество сыров. Одна 30-сантиметровая пицца содержала 257 видов сыра. Этот рекорд будет занесен в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на BFMTV.

Смастерить кулинарный шедевр взялся местный пиццайоло Бенуа Брюэль. Он рассказал, что изначально собирался в приготовлении использовать 254 сорта сыра, однако решил добавить еще три.

Всего на пиццу ушло 750 граммов сыра, сама пицца весит около одного килограмма.

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