Заявители проведения в Санкт-Петербурге марша памяти убитого политика Бориса Немцова получили отказ из Смольного, сообщил один из инициаторов проведения мероприятия Денис Михайлов. В качестве одной из причин отказа чиновники указали на недопустимость использования в заявке аббревиатуры «РФ», потому что такая аббревиатура никак не определена в юридических документах.

«В действующем законодательстве и Конституции Российской Федерации такой аббревиатуры не существует», — говорится в ответе, подписанном председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга Ольгой Аришиной.

Петербургских чиновников смутили и выражения «осуждение политических репрессий», «нарушения прав и свобод человека», «требование сменяемости власти в РФ», которые употребили в своей заявке на проведение марша питерские оппозиционеры. «Неясно, о каких репрессиях, нарушениях прав и свобод человека идёт речь; где, кем и каким образом они осуществляются», — написала Аришина.

Официальный представитель комитета Кирилл Закревский подтвердил «Открытым медиа» подлинность письма.

Он заявил, что аббревиатура «РФ» «никак не закреплена» в действующем законодательстве.

«Это юридический документ, который не требует дополнительного комментирования. Всё, что в нем сказано, то сказано. Сегодня назначен суд по сути этого вопроса, и суд разрешит, если были какие-то неточности со стороны комитета. Я могу вам сказать то же самое: в действующем законодательстве аббревиатура РФ не закреплена никак», — сказал он.

Аббревиатура «РФ» широко применяется на сайте администрации и Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а также на сайтах президента России, российского правительства, Государственной Думы и Совета Федерации, убедились «Открытые медиа». Эта же аббревиатура используется и в сотнях документов, опубликованных на официальном сайте публикации государственных правовых актов, в том числе и в текстах самих государственных документов. Упоминание аббревиатуры «РФ» есть и на странице самого комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга — это ссылка на сайт «Госуслуги РФ».

Борис Немцов, который возглавлял Нижегородскую область с 1991 по 1997 год, а позже был министром топлива и энергетики и вице-премьером российского правительства, был убит вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Ежегодно в Москве, Петербурге и других городах в этот день проходят мемориальные акции.

Minval.az