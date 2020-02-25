Россия пытается «съесть» Беларусь, заявил экс-председатель Верховного совета республики Станислав Шушкевич в интервью M.News World.

«Россия действительно предпринимает усилия, чтобы съесть Беларусь. Аннексировать и присоединить к себе. Для этого она использует жажду президента Беларуси Александра Лукашенко к власти», — сказал Шушкевич.

По его словам, Москва «затягивает петлю на шее Лукашенко», а Беларусь ждут «плохие времена». Придется рассчитываться по государственным долгам, и Лукашенко может продать все, включая страну. При этом большинство жителей страны стремится к Европе, уверен Шушкевич.

Вместе с тем он полагает, что белорусам удастся противостоять созданию единого с Россией государства.

«Мы не заслуживаем такой доли. Хотя у нас, как и в Украине, очень сильный русский мир. Много россиян на высоких должностях», — отметил Шушкевич. Он также заявил, что в случае угрозы независимости Беларуси Запад на ее защиту не встанет.

Minval.az