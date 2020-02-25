500 самых богатых людей мира 24 февраля потеряли в сумме около 139 миллиардов долларов из-за снижения индексов на фондовых биржах в США и других странах, вызванного опасениями распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что это крупнейшие потери богатейших лиц с октября 2016 года, когда подобные события начали отслеживаться. Больше всех потеряли глава Amazon Джефф Безос и генеральный директор LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно: по 4,8 миллиарда долларов. 4 миллиардов лишился владелец торговой сети Zara Амансио Ортега.

Среди российских миллиардеров наибольшие потери понёс президент «Лукойла» Вагит Алекперов — 1,21 миллиарда долларов.

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