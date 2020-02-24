В связи со смертью восьмерых человек от коронавируса COVID-19 в Иране, правительство Туркменистана усиливает профилактические меры, сообщает «Хроника Туркменистана».

Граница с соседней страной полностью закрыта для передвижения людей и грузов.

Совершающие обход участков от Каахка до Кызыл-Арвата пограничники по распоряжению командиров носят респираторы.

Через посла Ирана в Туркменистане передана просьба туркменской стороны не допускать жителей иранских приграничных сел к нейтральной полосе, в также не допускать выпас скота. При появлении иранцев на нейтральной полосе туркменские пограничники имеют право на предупредительные выстрелы, а затем стрелять по ногам нарушителей.

Границы с Ираном закрыли также Пакистан, Афганистан, Турция, Ирак и Армения.

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