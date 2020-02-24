Городской совет Праги 24 февраля принял решение о переименовании площади в Праге, где находится посольство России в Чехии, в честь убитого российского политика Бориса Немцова. Ранее эта площадь носила название Под каштанами. Вместе с площадью будет изменен и официальный адрес российского консульского учреждения в Чехии.

«Решение — акт солидарности с российской оппозицией», — сказано в заявлении городских властей чешской столицы.

Идея о переименовании была вынесена на голосование мэром Праги Зденеком Гржибом. Он подчеркнул, что хотел бы устроить церемонию открытия площади в пятилетнюю годовщину убийства Бориса Немцова 27 февраля 2020 года.

Борис Немцов был вице-премьером России с 1997 по 1998 год, а до того много лет занимал должность губернатора Нижегородской области. После прихода к власти Владимира Путина Немцов стал одним из его наиболее последовательных критиков и одним из лидеров оппозиционного движения в России.

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