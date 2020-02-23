Советский и российский певец Лев Лещенко высказал мнение, что иногда использование нецензурной брани является уместным. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Говорит Москва».

— Приходят молодые наши ребята. Ну хорошо, ругаются матом. Если это по делу — и я могу сказать. Понимаете, вместо «обалденно» я там где-то даже сказал какое-то матерное слово. Бывает так. Это не столь уж так, знаете, грязно, — отметил артист, комментируя проект с Максимом Галкиным «Музыкалити».

Лещенко добавил, что считает ужасным использование нецензурной брани, когда это «происходит откровенно».

Он также уточнил, что не верит в долгосрочный успех проекта немецкого артиста Тилля Линдеманна с бранным названием, а накануне рассказал, что скандальный клип Till The End, по его мнению, сделан, чтобы «лишний раз попиариться».

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