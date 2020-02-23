Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из собеседников агентства, речь идет о ракете класса «воздух-поверхность» для внутрифюзеляжного размещения на истребителе. Второй источник подтвердил факт создания, но уточнил, что ракету еще не испытывали вместе с самолетом-носителем. О характеристиках созданной ракеты собеседники агентства не говорят.

Minval.az