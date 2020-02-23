Комплексы защитных сооружений в Санкт-Петербурге предотвратили третье с начала года наводнение, принято решение открыть водопропускные отверстия.

Об этом сообщает RT со ссылкой на дирекцию комплекса защитных сооружений города.

«После ночного шторма комплекс защитных сооружений открыл водопропускные отверстия. Затворы начали движение на открытие в 07:16 23 февраля 2020 года. С начала года предотвращено третье наводнение», — заявили там.

Как уточнили в ведомстве, Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

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