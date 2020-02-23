Американский миллиардер Илон Маск в ближайшее время должен в шестой раз стать отцом, однако как заявила его беременная девушка Клэр Элис Буше, пол ребёнка останется неопределённым до тех пор, пока он сам его не выберет. Всё это время будущая мама намерена обращаться к нему «они».

— Они сами смогут выбрать свою судьбу и личность, — цитирует Буше «Лайф».

Буше, также известная как певица Grimes (Граймс), пояснила, что если их чадо не будет ощущать себя представителем того биологического пола, с которым родится, то она «не будет загонять его в рамки». Она убеждена, что ребёнка не стоит ограничивать в этом вопросе.

Minval.az