В Киеве около 100 человек собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием уволить министра внутренних дел Арсена Авакова, передает издание »Громадское телевидение».

Активисты заявляют о недостаточном расследовании нападений на гражданских активистов и журналистов, в том числе убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Отмечается, что протестующие хотели оставить у администрации президента плакат с надписью: «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова». Рядом с надписью на плакате стоял знак вопроса, на месте которого предполагалась подпись Зеленского. Тем не менее, правоохранители не допустили этого.

Арсен Аваков занимает должность министра внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. Он один из двух министров, кто остался в правительстве после прихода Зеленского к власти.

Minval.az