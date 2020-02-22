Московским полицейским раздали памятки по работе с китайцами, сообщает телеканал «360».

Согласно памяткам, при встрече с гражданином КНР полицейские обязаны остановить и сфотографировать его, а затем проверить документы. Если человек находится в России более 14 дней, его можно отпустить.

В случае если иностранец приехал из Китая менее двух недель назад, полицейские должны установить его личность и сообщить в единый колл-центр. При наличии у человека постановления на карантин патрульно-постовая служба делает рапорт о принудительной изоляции в центр реабилитации. Если же постановления нет, на место вызывается скорая помощь, чтобы иностранца осмотрели медики, взяли необходимые анализы и отправили домой на карантин.

Как отметил источник телеканала, памятки раздали в нескольких отделах полиции Москвы. Официальных комментариев от МВД пока не поступило.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что выявлением иностранцев в столице, помимо полицейских, занимаются медики, работники аэропортов, метро и «Мосгортранса».

В городе выписали уже 2,5 тысячи постановлений об изоляции китайцев на две недели. Получившие бумагу иностранцы обязаны в течение 14 дней оставаться дома и не выходить на улицу. Соблюдение режима контролируется с помощью различных технических мер, в том числе, автоматизированных систем распознавания лиц. Случаев коронавируса в городе пока выявлено не было.

Minval.az