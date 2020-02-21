Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в знак солидарности с эвакуированными из Китая поселилась в медицинском центре Национальной гвардии Украины «Новые Санжары» в Полтавской области и там она продолжит выполнять должностные обязанности.

«Я, наконец, нахожусь в помещении, в котором проведу ближайшие две недели. Хотела, чтобы меня заселили в обычную комнату, но с учетом необходимости работать и проводить постоянные совещания по Скайпу и телефону мне выделили отдельное рабочее помещение… Сегодня мы согласовали условия моего пребывания, и меня запустили в зону обсервации», — написала Скалецкая на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

По ее словам, в четверг вместе с представителями ряда министерств и ведомств она допоздна проводила проверку условий размещения людей в медцентре, их обеспечения и соблюдения санитарных норм и норм безопасности.

Министр также сообщила, что пообщалась с членами экипажа самолета, проводившего эвакуацию, которые также 14 дней будет находиться на территории медцентра на обсервации.

«В настоящее время все, кто находятся здесь, чувствуют себя хорошо. Людей регулярно обследуют, признаков ОРВИ не выявлено. Питание три раза в день, его обеспечивает кейтеринговая компания», — написала Скалецкая, пообещав регулярно сообщать о ситуации.

Minval.az