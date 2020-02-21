Кремль не будет комментировать действия Турции, попросившей у США продать ей противоракетные комплексы Patriot. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

«Это я оставлю без комментария», — сказал Песков.

По его словам, к этой ситуации можно только добавить, что сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с террористическими группировками, которые находятся в Идлибе и которые постоянно атакуют.

В ответ на вопрос, продолжит ли Москва оказывать помощь правительственным силам президента Сирии Башара Асада, пресс-секретарь отметил, что российские военные находятся в стране по просьбе законных властей республики.

«Вы знаете, что российские военные присутствуют в Сирии по просьбе легитимного руководства САР», — пояснил Песков. Он также напомнил, что сами сирийские военные ведут военные действия на территории своей собственной страны.

О том, что Турция попросила у США предоставить ей комплексы Patriot, Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил 20 февраля. По информации агентства, с помощью американских средств ПВО Анкара хотела прикрыть свою авиацию от российских самолетов и «наказать» подконтрольные Башару Асаду правительственные войска в провинции Идлиб.

Министр обороны Турции в свою очередь не исключил поставки Patriot из США. По его словам, в этом случае комплексы обезопасили бы страну от «существующей воздушной угрозы».

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