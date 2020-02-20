Современные подростки — первое поколение, которое взрослеет в эпоху социальных сетей и видит, что некорректные высказывания в интернете могут стоить взрослым работы и репутации. Они тратят кучу времени на то, чтобы поддерживать свои страницы в идеальном состоянии, и уже в школьном возрасте задумываются о том, как отнесутся к их постам будущие работодатели.

Тинейджеры уже в своем юном возрасте прекрасно осознают, что свойственные их возрасту ошибки, заблуждения, «неловкие моменты», выложенные на всеобщее обозрение, могут негативно повлиять на их будущее. Поэтому они тратят много времени на то, чтобы внимательно отбирать подписки и удалять собственные посты всего через несколько дней или даже часов после публикации, пишет «Форбс» со ссылкой на The Wall Street Journal. Кроме того, многие подростки имеют сразу два аккаунта в Instagram. Один — так называемый rinsta (сокращение от real instagram) — предназначен для родственников и друзей. Второй — finsta (fake Instagram) — личный аккаунт, доступ к которому есть только у самых близких.

Подростки воспринимают себя как бренд, а социальные сети, в частности Instagram, — как резюме, говорит основатель консалтинговой фирмы Front Row Insights & Strategy Джейн Чарнески. «У подростков все очень быстро меняется, и они редактируют свои страницы, чтобы те соответствовали прошедшим переменам. В 14 лет они постят те вещи, которые уже в 15 перерастут», — объясняет она. Дети, добавляет она, также осознают необходимость делить свою аудиторию в социальных сетях — например, на колледж, возможную работу или потенциального бойфренда — и создавать «идеальные» страницы. В том числе поэтому, объясняет Чарнески, подростки и проводят столько времени в интернете.

«Будущий работодатель не оценит»

WSJ рассказывает несколько реальных историй:

«Мое поколение все лучше и лучше управляет собственным образом в интернете, — говорит 16-летняя Бри Форд из Гаррисберга, штат Пенсильвания. — Бывали времена, когда меня что-то расстраивало и я писала об этом. Но позднее я уже не хотела видеть такое у себя на странице и потому удаляла. Никто не должен видеть то, что я преодолею уже через час».

Габриэль Балас из Сан-Диего однажды удалил все свои посты за несколько лет: он решил, что выложенные им шутки больше не кажутся смешными, а фотографии не отражают того, кем он стал. «Я подумал, что было бы лучше просто избавиться от них и начать публиковать материалы, которые, на мой взгляд и по мнению моего поколения, более актуальны», — признается он. Сейчас в свои 15 лет Балас удаляет почти все фотографии всего через два или три месяца после публикации. Исключение он делает только для значимых постов, в которых, например, благодарит друзей за поддержку.

«Я смотрю на фотографии, которые сделала два или три года назад, и больше не хочу показывать себя такой, — объясняет 15-летняя София Бём из Чикаго. — Тогда я публиковала фотографии деревьев или селфи с друзьями на танцевальном конкурсе. Я не тратила время на то, чтобы как-то отредактировать фото или поставить фильтр. Теперь я хочу показывать миру лучшую версию себя. Я больше не ребенок».

«Иногда мы что-нибудь загружаем и получаем должное внимание, но затем понимаем, что этот пост не будет выглядеть хорошо в глазах некоторых людей, например будущих работодателей», — говорит 16-летняя Дарья Иранманеш из Лексингтона, штат Массачусетс. «Очень часто я ругаюсь или рассказываю о плохом дне, потом чувства проходят и я понимаю, что это не тот образ, который я хотела бы создавать», — объясняет она.

Как реагирует Instagram

Тот факт, что в Instagram появляется все больше finsta-аккаунтов, говорит о желании пользователей делиться некоторыми вещами лишь с небольшой группой людей, сказала представитель компании. Для таких людей Instagram в 2018 году добавил функцию «близкие друзья» — она позволяет показывать Stories только ограниченному кругу лиц без необходимости создавать второй, закрытый аккаунт.

Однако выкладывать в Instagram исключительно Stories, которые исчезают через 24 часа, подростки не любят — в основном потому, что им важны лайки от друзей, пишет WSJ. Это подтверждает 16-летняя Иранманеш: «Получить лайки и комментарии действительно приятно, но затем пост можно и удалить».

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