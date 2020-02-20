Первый Ташкентский международный инвестиционный форум, проведение которого было запланировано на 5-6 марта, переносится на осень из-за угрозы распространения коронавируса, сообщил «Интерфаксу» в среду источник в правительстве Узбекистана.

«Перенос мероприятия связан с распространением в мире коронавируса. По этой причине приехать на форум изъявили желание примерно треть от планируемого числа», — сказал собеседник агентства, добавив, что форум обязательно состоится, поскольку очень важен для Узбекистана.

Ранее министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана сообщало, что на форум ожидалось прибытие более 1500 участников — руководителей зарубежных и национальных компаний, инвесторов, экспортеров и представителей международных СМИ.

Minval.az