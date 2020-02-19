Президент России Владимир Путин ответил на вопрос жительницы Санкт-Петербурга о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц (около 169 долларов США). Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 19 февраля.

«Думаю, что очень трудно», — сказал Путин. В ответ на реплику собеседницы о том, что его заплата больше, российский лидер заметил, что получает не самую большую в стране зарплату. «Есть гораздо более высокие зарплаты», — добавил он.

Петербурженка также пожаловалась на другие социальные проблемы и отсутствие внимания властей к этой теме. В частности, по ее словам, на установленный государством прожиточный минимум нельзя купить продукты.

Президент заверил, что государство решает социальные вопросы. Он напомнил, что недавно был принят пакет мер для поддержки семей с детьми, также принято решение о повышении пенсии инвалидам.

Общение Путина с местными жителями состоялось после того, как он возложил цветы к памятнику Анатолию Собчаку по случаю 20-летия со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга.

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