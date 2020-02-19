Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «оскорблением грузинского государства» исполнение оппозицией 18 февраля гимна СССР в парламенте Грузии в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов», передает газета «Взгляд».

В специальном заявлении она отметила, что это является «нарушением законов» – в Грузии запрещены советская и фашистская символика, а также «дискредитацией государственных институтов».

Гимн Советского Союза прозвучал в знак протеста против «отхода властей от прозападных идеалов».

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