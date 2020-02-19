В особняке в московском районе Хамовники, который принадлежит ФСБ, зарегистрированы фирмы по обналичиванию денег, говорится в расследовании Радио Свобода.

Согласно постановлению арбитражного апелляционного суда от 2016 года о налоговой проверке, это здание как минимум до конца 2016 года принадлежало ФГКУ «войсковая часть 55002» – управлению материально-технического обеспечения ФСБ. В 1980-х годах здание передали спецназу «Альфа», какая служба располагается там сейчас – неизвестно.

По данным «Контур.Фокус», с 2011 года в особняке зарегистрировали 12 коммерческих компаний. У большинства из них основным видом деятельности указана оптовая торговля. Как говорится в расследовании, на их учредителей и генеральных директоров зарегистрированы еще «десятки подобных» организаций, оформленных на адреса массовой регистрации.

Практически на каждую из фирм, зарегистрированных в здании, были оформлены исполнительные производства по взысканию налогов и сборов, и все они были «возвращены взыскателю, так как невозможно разыскать должника или его имущество». Например, с ООО «Гелиус» приставы с 2016 года пытаются взыскать около 30 миллионов рублей.

В 2012 году владимирская фирма «ВИП», занимающаяся строительством электроподстанций, заключила с компанией договор, по которому «Гелиус» должен был предоставить технику и выполнить работы по укладке пола на складе. В документах стояли подписи Романа Чернова и Константина Чернышева. Компания отчиталась о проведении работ и получила оплату, однако мужчины на допросе утверждали, что не подписывали договор и за выполнение услуг им не платили. Чернов сказал, что в 2011 году оформил на себя 15 компаний за вознаграждение.

Спецподразделение «Альфа» уже упоминалось в связи с незаконным обналичиванием: согласно опубликованному летом 2019 года расследовании изданий «Проект» и The Bell, сотрудники «Альфы» и «Вымпела» обеспечивали перевозку наличных денег, полученных от банков в качестве платы или комиссии за «обналичку» в подконтрольных им финансовых учреждениях. Как говорится в расследовании, банковское управление ФСБ не только контролировало рынок обналичивания, но и предлагало «покровительство» руководителям российских банков за финансовое вознаграждение.

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