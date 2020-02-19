Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно запрещает гражданам Китая въезжать в Россию. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

С 19 февраля будет приостановлено оформление приглашений в Россию для граждан Китая, запрет на въезд начнет действовать с 20 февраля. Он коснется поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Транзитных пассажиров ограничения не затронут.

Согласно сообщению оперативного штаба, запрет на въезд для китайцев введен «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Minval.az