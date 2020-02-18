Президент Украины Владимир Зеленский назвал циничной провокацией боевиков и оккупантов боевые действия, которые утром во вторник, 18 февраля, произошли на Донбассе. Об этом говорится на его официальном канале в Telegram.

«В пятую годовщину Дебальцевского трагедии боевики и оккупанты устроили циничную провокацию. Сегодня утром они атаковали позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. Обстрелы велись из оружия, запрещенной минского соглашениями», — написал Зеленский.

Он отметил, что воины ВСУ дали достойный отпор агрессору. Однако, с украинской стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это — попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но постоянными шагами», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, в связи с этим сегодня собирается заседание СНБО.

«Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменными, так же, как и решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, сегодня сепаратисты атаковали силы ООС на Донбассе, вследствие чего ВСУ потеряли часть позиций у Золотого.

Minval.az