Довольно редкий военный самолет приземлился накануне в Одессе.

Это C-40A Clipper американских ВМС с регистрационным номером 168980. С какой целью борт прибыл в Украину, неизвестно.

«Клиппер» — военная модификация всемирно известного пассажирского самолета Boeing 737-700. Чтобы не привлекать излишний интерес зевак, самолет окрашен не в милитаристские серые тона, а несет вполне гражданскую белую ливрею с полосами вдоль фюзеляжа, передает портал «Dumskaya.net».

C-40A создан специально для перевозки грузов и личного состава американских военно-морских сил. Сегодня построено всего 15 самолетов этого типа. Первый самолет был поставлен в апреле 2001 года эскадрилье материально-технического обеспечения VR-59.

«Клиппер» модификации А может оперативно трансформироваться и использоваться в трех конфигурациях: для перевозки войск, грузов или их комбинации. Максимально он может взять на борт 121 военного (усиленную роту!) или восемь стандартных морских контейнеров по 5000 фунтов каждый — всего около 17 тонн груза. Для погрузки в самолет крупногабаритных изделий в передней части фюзеляжа по левому борту сделан большой люк. Для быстрой погрузки и выгрузки личного состава в носовой и хвостовой части есть специальные складные трапы.

C-40A оснащен «стеклянной» кабиной пилотов и системой предупреждения о возможном столкновении TCAS-II, системой предупреждения об опасном сближении с землей, коллиматорными системами отображения информации и универсальными шифрованными системами связи. Два двигателя CFM56-7 позволяют преодолеть свыше 5500 км на скорости около 900 км в час.

Надо сказать, что конструкция «Боинга-737» оказалась весьма удачной, ведь к эксплуатации этого типа самолета приступили в далеком 1968 году. С тех пор выпущено более 20 различных модификаций, в том числе пять военных, включая C-40. За пятьдесят лет корпорация «Боинг» построила более 10 тысяч лайнеров этого типа, пакет заказов будущих лет содержал еще около 4,5 тысяч самолетов, но в связи с двумя авиакатастрофами Boeing 737 МАХ 8 в октябре 2018 и марте 2019 году американские авиастроители сейчас переживают не легкие времена.



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