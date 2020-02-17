Украинская армия – одна из сильнейших в Европе, заявил на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский.

«Поверьте, у нас очень сильная армия – я хочу поблагодарить наших военных – одна из самых сильных в Европе, 200 тыс. [человек] армия. Мы готовы ко всему. Но мы хотим мира – на наших условиях, на условиях сильной армии», – цитирует «Гордон» президента Украины.

Он подчеркнул, что Украина говорит не только о войне, но и об инвестициях, о добыче газа и других сферах деятельности.

Minval.az