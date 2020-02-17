Помощник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков прокомментировал предложение действующего украинского лидера Владимира Зеленского о совместном патрулировании границы с представителями ОБСЕ и самопровозглашенных республик. Он считает, что это неверное решение.

По его мнению, это означает, что Киев перестал говорить о разоружении и едином государстве. Об этом он написал в Facebook.

«Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого гола проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами», — подчеркнул он.

Напомним, что ранее Зеленский в ходе встречи в Мюнхене рассказал, что поднимал на встрече «нормандской четвёрки» вопрос обеспечения безопасности подготовки выборов в Донбассе. По его словам, необходимо создавать совместные патрули. В патрулировании должны принимать участие представители непризнанных ДНР и ЛНР, а также сотрудники ОБСЕ.



Minval.az