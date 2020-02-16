В Москве 23-летняя местная жительница подавилась пирожным и задохнулась во время конкурса по поеданию кондитерских изделий, сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел 15 февраля в одном из московских баров в центре города. Девушка отдыхала там с друзьями и решила принять участие в конкурсе по поеданию пирожных. Под конец конкурса она пыталась прожевать сразу несколько пирожных, но не смогла.

Девушка вдохнула и подавилась, но никто из присутствующих не смог оказать ей помощь. В результате она выиграла конкурс и задохнулась. Приехавшие по вызову медики констатировали факт смерти.

Minval.az