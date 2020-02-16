В Русской православной церкви (РПЦ) раскритиковали женщин, которые соглашаются на гражданский брак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу патриаршей комиссии по делам семьи протоиерея Димитрия Смирнова.

Смирнов заявил, что в России женщины не понимают, что такое брак. По его словам, им не хочется говорить, что они «бесплатные проститутки», поэтому говорят, что состоят в гражданском браке.

Протоиерей отметил, что мужчины, про которых говорят, что они женаты гражданским браком, таких женщин за жен не считают, так как те просто бесплатно оказывают услуги.

«Это просто временная утеха», — заключил Смирнов.

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