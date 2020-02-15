Президент Беларуси Александр Лукашенко предъявил России новый экономический ультиматум — поскольку Россия с начала года поставила только четверть необходимых республике объемов нефти, Минск начнет забирать транзитное сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба» из нашей страны в европейские государства.

Одновременно Беларусь будет искать альтернативных поставщиков «черного золота». Подобный поступок Лукашенко грозит обернуться существенными международными проблемами — Брюссель вновь заговорит о ненадежности России в качестве основного поставщика энергоресурсов на европейский рынок. Впрочем, сама Беларусь, скорее, проиграет, нежели выиграет на очередной ссоре с Россией по энергетическому вопросу, так так поставки нефти из других стран, в частности, из Казахстана и Норвегии, обойдутся Минску чуть ли не втрое дороже, передает онлайн-издание «mk.ru».

«Я никого не шантажировал. Сказал: если из России не будет поставлена нефть в нужных объемах, мы начнем отбор из транзитной трубы», — предупредил Лукашенко. По его оценке, в январе со стороны нашей страны было поставлено в республику лишь 500 тыс тонн нефти, тогда как Минск рассчитывал на объемы в 2 млн тонн.

Его заявление прозвучало спустя всего неделю после переговоров с российским президентом, которые прошли в Сочи. На последней встрече глав союзных государств был одобрен механизм по поставкам российского природного газа в Белорусь, тогда как по отношению будущих поставок нефти взаимопонимания стороны добиться так и не смогли.

Минск не устраивает «налоговый маневр», который давно собирается реализовать российское правительство. Его суть заключается в следующем: экспортная пошлина при поставках российских энергоресурсов за границу снижается (это на руку отечественным производителям нефти), однако растет налог на добычу полезных ископаемых (таким поворотом нефтяники, естественно, недовольны).

Minval.az