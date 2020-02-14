Россия выделила в рамках трастового фонда ООН 2,8 миллиона долларов на развитие Вайц-Дзорской и Гегаркуникской областей Армении, сообщил РИА Новости советник посольства РФ в Ереване Дмитрий Степанов.

«Общий объем средств, выделенных Российской Федерацией на новый проект по развитию Вайоц-Дзорского и Гегаркуникского марзов составляет 2,8 миллиона долларов», — сказал Степанов.

Он уточнил, что деньги выделены по линии трастового фонда Россия — Программа развития ООН.

«Проект рассчитан на три года. Очень многогранный будет кластер — и туризм, и развитие сельских общин», — сказал Степанов.

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