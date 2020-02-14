Экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и бывший министр по вопросам Открытого правительства России Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посетившую следственный изолятор члена ОНК Марину Литвинович.

Отмечается, что Арашукова долго переводили из одной камеры в другую, в итоге поместив его туда же, где содержится Абызов.

По словам Литвинович, Арашуков рад новому соседу, с которым есть о чем поговорить.

Рауфа Арашукова в январе 2019 года лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совфеда, что стало беспрецедентным случаем в истории верхней палаты парламента России. Политику предъявили обвинение по статьям «Участие в преступном сообществе», «Давление на свидетеля» и «Убийство» по факту организации убийств в 2010 году заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Абызову предъявлено обвинение по статьям «Мошенничество», «Организация преступного сообщества», «Незаконное участие в предпринимательской деятельности», а также «Легализация денежных средств».

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