Руководство России намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители», — сказал Лукашенко на встрече с коллективом Светлогорского ЦКК. Президента цитирует госагентство БелТА.

Вместе с тем, по его словам, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Минск, по его словам, продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской.

«Беларусь продолжит диверсифицировать закупки, чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях», — сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, во время переговоров в Сочи президент России засомневался, что белорусская сторона продолжит покупать нефть в других странах. «Зачем вы будете это делать, если она все равно дороже российской?», — передал слова Путина Лукашенко.

12 февраля агентство Bloomberg сообщило, что российский президент Владимир Путин предлагал белорусскому коллеге объединить Россию и Беларусь, чтобы создать сверхдержаву. Лукашенко, по информации издания, категорически отказался соглашаться на такой план.

Minval.az