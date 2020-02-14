Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает дарить мировой аудитории все новые доказательства, что революционный антураж — это еще не гарантия прихода к власти адекватных и цивилизованных политиков. Никол Воваевич встретился в Берлине с представителями экспертного сообщества Германии — института Фридриха Эберта. Как сообщает «Минвал», в числе прочего, у Пашиняна поинтересовались его отношением к установленному в центре Иревана памятником гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде. А в ответ Никол Пашинян сначала принялся петь Нжде дифирамбы и уверять: «В Ереване установлен памятник Нжде, точно так же, как и маршалу Баграмяну, который тоже является участником армяно-турецкой войны 1918 года. Впоследствии политические пути Нжде и Баграмяна разошлись. Но мы считаем Гарегина Нжде героем за его усилия по остановке «геноцида» (здесь и далее кавычки наши — Minval.az) нашего народа». Естественно, умолчав, что на самом деле Нжде как раз и устраивал геноцид азербайджанцев в Зангезуре и Нахчыване. Распалившись, Пашинян пожаловался, что вопрос памятника Гарегину Нжде особенно любят поднимать такие-сякие представители Азербайджана, при этом не заметив, что вопрос ему задали представители Германии. А потом наступил апофеоз. Премьер-министр Армении на полном серьезе изрек: «Я хочу сказать, например, что существует человек по фамилии Расулзаде, который был командиром нацистского отряда во времена третьего рейха. Его памятник установлен в Азербайджане, и его именем в Баку названа улица».

Напомним господину премьер-министру, которого язык не повернется назвать уважаемым, что никакого «нацистского отряда» не существовало в природе. Да, гитлеровцы в сороковые годы искали подходы к лидерам эмиграции, но с Мамед Амином Расулзаде ни о чем договориться не удалось. Так что рейху пришлось довольствоваться его оппонентами

Аббасбеем Атамалибековым, Фуадом Эмирджаном и Або Фаталибейли-Дудангинским. Насколько успешным было это сотрудничество — вопрос открытый. «Азербайджанский легион» вроде бы создали, но, планируя захват бакинских нефтепромыслов, гитлеровские коллеги делали ставку на «Армянский легион» вермахта и действовавшие в его составе разведывательно-подрывные «зондеркоманды», а не на азербайджанских «коллаборационистов». Что тоже информация к размышлению, кого Берлин считал своим союзником.

И что же — Пашиняну в раннем детстве не объяснили, что врать нехорошо? Он действительно не в курсе? Или пребывает в полной уверенности, что «не в курсе» все остальные, и позволяет себе беспардонно лгать, пребывая в полной уверенности, что «пипл схавает»? Не будем гадать. Важно другое.

И самое главное, Николу Пашиняну нелишне «подучить матчасть». А еще лучше — изучить улицы родного Иревана (если уж кому-то режут слух определения «ткнуть носом в карту»). Тогда бы он, возможно, вспомнил, что здесь имеется улица, названная в честь генерала Дро, который как раз командовал «Армянским легионом» вермахта. Гарегин Нжде, о котором идет речь, создал в среде армянской диаспоры профашистскую организацию «Цегакрон», в годы второй мировой войны находился на службе СД, занимался активной вербовкой агентуры и реализовывал через армянских ювелиров ценности. За что и угодил в конце концов во Владимирский централ.

Так что «на выходе» премьер-министр Армении еще раз подтвердил, что Армения остается этаким заповедником неонацизма. А ее премьер-министр позволяет себе бесстыдно лгать «под диктофон». И да, очевидно это не только для азербайджанской стороны.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az