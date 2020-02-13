«Акция протеста у здания ЦИК показала, что общественно-политическая ситуация в Азербайджане самая цивилизованная».

Об этом в четверг сказал глава Центризбиркому Мазахир Панахов.

Он добавил, что «акцию транслировали зарубежные телеканалы».

«Как только акция началась, все зарубежные телеканалы начали ее освещать. Я тоже посмотрел (трансляцию акции – ред.), радовался и получил удовольствие», — заявил Панахов.

11 февраля прошла несанкционированная акция протеста против фальсификации парламентских выборов перед зданием ЦИК. Акция была пресечена правоохранительными органами.

Minval.az