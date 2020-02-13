Я верю в то, что если народ объединится против власти внутри страны, то нам будет под силу перевернуть государство вверх дном! Почему вверх дном? Потому что после дна, начинается новое начало!

Мы докажем тем, кто сидят у руля государства, что они — не Боги! Они могут, конечно, нас преследовать, убивать, отбирать свободу и даже загонять в самые тупиковые жизненные ситуации. Но, поверьте мне, Бог с нами и мы победим!

В данное время на меня пытается давить семья по всякому, и мне пришлось идти на кардинальные меры:

— Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние пять лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему!

Всё дело в том, что я владею информацией о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана. Я говорю о миллиардах долларах США, украденных у народа Казахстана.

Я оказался в центре этой жадности и ненасытности моей семьи, а в частности, моей мамы (Дариги Назарбаевой и ее мужем Кайратом Шарипбаевым).

В 2015 году, после убийства Рахата Алиева, я лишь хотел в память о нем возглавить футбольную федерацию, и принести прогресс и пользу в этом большом мире нашего отечественного футбола. Избавить его от коррумпированности!

И все люди в футболе знают, что Рахат Алиев сделал невозможное: единственный прецедент в истории мирового футбола, когда Казахстан перешёл из Азиатской конфедерации в УЕФА!

Естественно, мне пришлось стать публичной личностью! С Весны 2015 года, Кайрат Шарипбаев и моя мать начали закулисную войну против моего бывшего тестя, Кайрата Боранбаева. И окружение Нурсултана Назарбаева начали настраивать его против моего тестя. Всё дело заключалось в Газовом контракте, где за копейки продаётся казахстанский газ российскому Газпрому.

Там существует прокладочная компания и на ней формируется прибыль около 1.5 млрд долларов США в год. Деньги оседают в Сингапуре и там они делятся между Российской верхушкой, кошельками Владимира Путина, а в частности, Алексея Миллера, руководителя российского Газпрома.

Что касается Казахстана, то прибыль около 700 млн дол в год, делится между Тимуром Кулибаевым и Кайратом Боранбаевым, моим бывшим тестем.

Так вот, когда моя мать и ее муж, Кайрат Шарипбаев, захотели забрать этот контракт себе, у Тимура Кулибаева и Кайрата Боранбаева, я оказался в эпицентре этой жадности.

Оказывается, им было мало того, чего они уже и так имеют! Я встал на сторону своего тестя, и тем самым поставил себя под удар!

Почему я это сделал? Потому что он был отцом моей жены, которую я очень сильно любил, и у меня есть принципы. И в том числе потому, что Тимур Кулибаев, как всегда, тихо спрятался во время бури!

Я спрашивал:

— Почему он не идет разговаривать с Президентом?

Так как я УЖЕ ЗНАЛ, что я один, и у меня нет семьи, кроме моей жены и ее родителей…

Я не мог долго понять свою мать. Где ее материнские качества? Как можно мочить своего родного сына, которого она 9 месяцев носила под своим сердцем? Ради каких— то денег… И принципа:

— Либо вы на коленях предо мной, либо вам конец!

И тем более, раны от смерти Мухтара Алиева в январе 2015 и Рахата Алиева в Феврале 2015 всё ещё были свежи…

Если от этих двух ударов я ещё мог хоть как то существовать, то от удара матери я уже перестал хотеть жить… Было очень трудно на душе: и лишь злость и разочарованность в окружающем меня мире, дали мне силы идти вперёд!

Мне совали палки в колеса и окружение президента, которых я обвинил позже в коррумпированности! Вся эта подковерная борьба продолжалась около полугода! И осенью 2015 года меня вызвал Нурсултан Назарбаев, во время визита в Великобританию, в свою квартиру!

Я зашёл и увидел, насколько сильно его накрутили против меня!

У меня был там с ним такой разговор на матах и орах, что у СОПа (служба охраны президента) стояли волосы дыбом на голове!

Мне довелось ему объяснить, что при системе, которую он создал, он может потерять все, если будет позволять семье и окружению забирать разные бизнесы друг у друга. Я сказал, что жадность и ненасытность погубит Вас всех!

После всей моей преданности ему, я стал в НЕМ разочаровываться. Но все равно я люблю его по сей день! Он за свою жизнь сделал много ошибок, но и хорошего сделал тоже немало!

Так вот, потом я завёл к нему на следующий день Кайрата Боранбаева и он решил все свои вопросы! Нурсултан Назарбаев, после этого разговора, отправил мать с позиции Вице-премьера в сенат. Кайрата Шарипбаева он отправил с позиции президента КазТрансГаза, в наблюдательный совет компании!

Вот этого они не могут мне простить по сей день! Это удар по их гордыне и высокомерию!

После этого они начали со всех сторон искать на меня компроматы, но я не был замешан ни в какой коррупции!

Единственная моя слабостью стали наркотики, в которых я искал успокоение души от невыносимой реальности! Я не хотел быть частью этого нескончаемого потока жадности и ненасытности!

Они, моя мать и ее нынешний муж, нанимали частные детективные компании, когда я бывал в Лондоне: они пытались найти компроматы на меня. Но кроме наркотиков, ничего не было!

В 2017 году я обратился к Нурсултану Назарбаеву за помощью, чтоб он помог мне вылечиться от моей слабости.

Первый раз я полетел на лечение в Москву, где я пробыл 3 месяца. По приезду в Казахстан, моя мать стала меня шантажировать тем, что я употребляю наркотики. Она пыталась принудить меня, чтоб я не писал ничего на своей странице Фейсбуке про высший эшелон власти. Чтобы я был послушным и ручным сыном!

Но я по своей природе люблю свободу и ее я ни на что не променяю! После этого я написал в Фейсбуке признание, ибо для меня честность важнее всего! Все равно я готовился к этому шагу!

После моего признания, мать накрутила Нурсултана Назарбаева против меня. Вновь, мол, это ударило непосредственно по его репутации!

И я получил от него звонок с криками и орами! Они забрали мой паспорт, незаконно выдали паспорт с фамилией Алиев без моего согласия, и отправили в Москву, где ожидали, что я сорвусь. И я вновь сорвался…

Но на этот раз они меня поймали и силой накололи психотропными веществами, и отправили гнить в тюрьме, под предлогом прохождения курса лечения, где я провёл долгих четырнадцать месяцев..

Мои человеческие права были растоптаны, а Нурсултан Назарбаев отдал меня на съедение в руки моей матери, которая жаждала реванша. На 12 -м месяце моего заключения в незаконной тюрьме под Москвой, город Орел, ко мне приехала моя мать.

Она мне сказала что не видит моей покорности…

В итоге я остался в этой тюрьме, а она уехала, чтобы я сидел в этой тюрьме до тех пор, пока не стану полностью ей покорным!

Все 14 месяцев я выдержал только из чувства злости и мести! Благодаря Альнуру Мусаеву, российские спецслужбы вытащили меня оттуда и вся моя семья перепугалась!

От меня даже отвернулся тесть, Кайрат Боранбаев, которому я помогал! По приезду в Алматы меня снова стравили с Нурсултаном Назарбаевым а в частности моя мать! На Новогоднем вечере, где я должен был с ним переговорить!

В ответ я получил:

— «Ты нашёл новую семью?» Назарбаев имел ввиду Альнура Муссаева, который помог мне сбежать! Моя жена после этого заявила, что хочет развода!

Они мне не давали паспорт и незаконно в Халык Банке арестовали мои счета! Они же судят по себе: ведь они молятся на деньги и власть!

— Но мной не руководит ни то, ни другое!

Позже приехала мать и заставила меня переоформить мою законную фамилию — Назарбаев, на Алиева!

На что я сказал: я поменяю на Рахат, в память о нем: ведь он меня воспитал!

Позже я улетел из страны безвозвратно. Я не хотел жить в этом бардаке семьи!

Я задавался вопросом:

— Как могут эти люди управлять страной, когда не могут навести порядок в собственной семье!

Позже я получил в наследство архив от Рахата Алиева, который он не опубликовал в своей книге! Там я и узнал про своё происхождение!

Моя мать начала искать меня по всему миру!

И они нашли меня в Лондоне, где от шока происходящего, я тушил боль в себе наркотиками!

Они прислали охрану и пытались против моей воли вытащить меня в Казахстан, а после закрыть опять: где нибудь в России!

Но мне удалось убежать от них! И таким образом, я вломился в чужую квартиру, где меня арестовала полиция Британии, и посадила меня в тюрьму Wandsworth!

Я был так счастлив, оказавшись там. Я, наконец, выдохнул!

Ко мне постоянно приезжал водитель матери в Лондоне, Behzad Naghibi, который просил меня не рассказывать, как я попал в такую ситуацию на суде! Позже приехала мать и сказала:

— Ну, что, сынок, доигрался?

Я договорился с ней, что они оставят меня в покое, и что я буду жить обычной жизнью, далеко за пределами страны! Но страх слишком сильно руководил ими: они боялись, что я раскрою свой рот и скажу правду! И через полгода они вновь попытались меня ушатать… Много, что происходило в последнее время…

Но остальное, и все другие детали, вы прочитаете в интервью Times!

— Если ещё буду жить!

В данное время, водитель моей матери, Behzad Naghibi, вытащил мой паспорт без моего согласия, из гостиницы, что противоречит всем законам Великобритании! Я надеюсь, полиция сможет вернуть мне мой паспорт!

Я благодарен Богу, а он один, за то, что этот кризис после смерти отца, начал пробуждать меня таким образом…

Бог спас меня, чтобы я не стал таким же как они!

Бог хочет от меня чего-то…

— Что именно, мне предстоит узнать!

Также мне не понятно, и у меня есть вопрос к правительству США: если правительство США стремиться установить демократию во всем мире, и защищать права человека, то почему она вносит санкции против правительства России и игнорирует правительство Казахстана?

Айсултан Назарбаев (сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги)

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