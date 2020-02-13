Госдепартамент США планирует выделить Армении более $640 тысяч на развитие «культуры демократии».

Как сообщает RT со ссылкой на данные из опубликованных Госдепом документов, средства будут направлены на повышение устойчивости армянского гражданского общества к негативному влиянию.

«Цель данного проекта — развить способность гражданского общества Армении выявлять дезинформацию, пресекать ее распространение и смягчать ее воздействие», — цитирует издание положения документа.

Отмечается, что в рамках проекта предполагается обучение основам информационной безопасности, повышение уровня знаний общественности о дезинформации и борьбы с ней.

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