Южный окружной военный суд отказался восстановить на службе капитана-лейтенанта Олега Лавренчука, служившего на подводной лодке Черноморского флота. Он был уволен за пьянство на базе ВМФ в сирийском порту Тартусе и мат в адрес портрета Владимира Путина. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на решение суда.

Лавречук проходил службу в должности командира боевой части радиотехнической службы подлодки. Согласно материала делам, 30 июня 2019 года он вместе с подчиненными и другими военными употреблял спиртные напитки. После этого он «исполнял обязанности военной службы в состоянии алкогольного опьянения», а при задержании сотрудниками военной полиции оказывал им неповиновении и вел себя агрессивно.

В военной комендатуре Лавренчук ругался матом в отношении коменданта, личного состава комендатуры, а также портрета Владимира Путина. Офицер признал вину и раскаялся в содеянном, но в августе был досрочно уволен с военной службы приказом командующего Черноморским флотом Игоря Осипова «за совершение грубого дисциплинарного проступка».

Лавренчук решил оспорить это решение в суде. В иске офицер пояснил, что при увольнении командующий флотом не учел наличие к Лавренчука поощрений, положительной характеристики по службе и отсутствие дисциплинарных взысканий. Кроме того, распитие алкогольных напиткой проходилось во внеслужебное время и «никак не отразилось на состоянии боевой готовности подразделения». Кроме того, по мнению офицера, Осипов не учел, что Лавренчук не мог воздержаться от употребления алкоголя, так как из-за длительной служебной командировки он находился в подавленном состоянии.

Севастопольский гарнизонный военный суд отказался восстановить офицера на службе, Южный окружной военный суд оставил это решение без изменений.

Олег Лавренчук — офицер-подводник, его выслуга на флоте составляет 17,5 лет, до пенсии ему оставалось 2,5 года. По словам адвоката Сергея Гурина, перед инцидентом подводная лодка Лавренчука четыре месяца базировалась у побережья Сирии. Группа военных выпила спиртное после того, как узнала, что их командировка продлена еще на четыре месяца.

«Пили вшестером, а уволили только одного. Я думаю, что это было волевое решение командующего флотом, который решил показательно его наказать», — добавил адвокат.

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