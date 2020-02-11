Служба национальной безопасности Армении распространила сообщение о поступающих гражданам республики звонках с иностранных номеров.

В сообщении отмечается, что 31 января в промежуток с 7:11 до 7:30 около десятка абонентов одного из армянских мобильных операторов получили звонки с азербайджанских и других иностранных номеров.

Длительность звонка составляла 0 секунд, но некоторые абоненты пытались перезвонить по отобразившемуся номеру.

«В случае ответа на звонок ил перезвон на неизвестные иностранные номера, с баланса телефонного номера могут быть сняты большие суммы», — сообщает пресс-служба СНБ.

В связи с этим, Служба национальной безопасности призывает армянских абонентов не отвечать на звонки с иностранных номеров и не перезванивать на них.

Подобное уже происходило в июне 2019 года, когда многие жители Армении начали получать на свои мобильные телефоны звонки с номеров, содержащих международные коды Азербайджана и Эстонии.

Minval.az