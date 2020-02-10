«Союз азербайджанцев России» — главный механизм объединения азербайджанцев России, заявил президент Союза азербайджанцев России Физули Мамедов на встрече с азербайджанской общиной Курской области.

9 февраля делегация «Союза азербайджанцев России» под руководством Физули Мамедова посетила город Курск и провела встречу с представителями местной азербайджанской общины, в частности молодежью.

В мероприятии участвовали вице-президенты САР Элунур Гусейнов, Натик Салманов, помощник главы САР Фаррух Мамедов, руководитель пресс-службы САР Анар Гасанов и представители Совета общественности азербайджанцев Курска под руководством общественного деятеля Гасыма Керимова.

В ходе встречи Физули Мамедов рассказал, что его визит в регионы России связан с объединительным процессом всех азербайджанских общин под эгидой САР. По его словам, идея САР в основном встречает понимание в диаспоре. Физули Мамедов убежден, что САР будет на пользу всем.

«Более 80 общественных организаций азербайджанцев России вошли в САР, и только объединившись в САР, мы можем играть большую роль в общественно-политической жизни России», — отметил Физули Мамедов.

Глава САР предложил руководителю азербайджанской общины Курска Гасыму Керимову все задачи, связанные с событиями общероссийского и общенационального масштаба, которые возникают перед их общиной, стараться решать вместе с «САР». Коснувшись озвученных предложений, Гасым Керимов выразил согласие с тем мнением, что без совместных усилий диаспора не достигнет чего-либо. По словам общественного деятеля, формулой объединения диаспоры должна быть идеология «азербайджанства», которой придерживается САР.

На встрече была достигнута договоренность о сотрудничестве между азербайджанской общиной Курска и Общероссийской общественной организацией «Союз азербайджанцев России», в ходе которого будет спользоваться накопленный опыт — как в сфере гуманитарных проектов, так и бизнеса.

Делегации САР также были представлены студентами-отличниками престижных вузов Курска, которые будут получать стипендии в размере 5 000 рублей в течение одного учебного года. Именную стипендию будет перечислять студентам азербайджанцам Всемирный азербайджанский культурный Фонд, который также оказывает поддержку проектам САР.

Minval.az