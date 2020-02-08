7 февраля в посёлке Парфино (Россия) отметили годовщину освобождения от немецких оккупантов в 1944 году.

У памятного знака «Танк КВ-1» прошел митинг с участием советника президента «Союза азербайджанцев России» (САР) по патриотичному воспитанию молодежи, генерал-майора запаса Багира Фатуллаева. В своем выступлении он отметил героизм и заслуги азербайджанского народа в победе советского народа в Великой отечественной войне.

Физули Мамедов, президент «Союза азербайджанцев России» и глава «Всемирного азербайджанского культурного фонда» в 2019 году выступил с инициативой создания в посёлке Парфино Великого Новгорода «Аллеи героев».

Все расходы по строительству мемориального комплекса «Аллея Героев» будут оплачены за счет личных средств Физули Мамедова, который широко известен в России и Азербайджане как меценат и инициатор множества благотворительных проектов.

Как сообщили в пресс-центре правительства области, комплекс будет создан на въезде в Парфино.

На «Аллее героев» будет увековечена память Исрафила Магерама оглы Мамедова (1919-1946), первого азербайджанца, ставшего Героем Советского Союза. В 1941 году он был помощником командира стрелкового взвода, воевал на территории Парфинского района.

Также здесь будут увековечены имена героев Великой Отечественной войны Лёни Голикова, Николая Тимофеева, Айдогды Тахирова.

На Парфинской земле в ходе боев Великой Отечественной войны героически погибли 50 тысяч советских воинов.

Герой Советского Союза Исрафил Мамедов родился 16 марта 1919 года в селе Гапанлы Шамкирского района Азербайджана в семье крестьянина. С началом Великой Отечественной войны он героически сражался на фронте.

3 декабря 1941 года в районе озера Ильмень на подступах к Новгороду отряд во главе со старшим сержантом Мамедовым защищал важный рубеж. Двадцать человек во главе с Мамедовым вели неравный бой. В течение 10 часов советские бойцы отбивали атаки целого батальона гитлеровцев и удержали занимаемый рубеж до подхода подкрепления.

В этом бою было уничтожено около 300 гитлеровцев. Лично Мамедов уничтожил 70 солдат и трёх офицеров врага. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1941 года Мамедову Исрафилу Магеррам оглы присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Исрафил Мамедов стал первым Героем Советского Союза из Азербайджана.

Minval.az