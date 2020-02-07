Президент Молдовы Игорь Додон пообещал предоставить Приднестровью широкую автономию, передает «Интерфакс».

Сторонам нужно начать переговоры и найти решение, заявил Додон в своем еженедельном выступлении. «Мы готовы дать необходимые гарантии, полномочия, широкую автономию. Никто за нас эту проблему не решит: ни Россия, ни Евросоюз, ни США», — сказал президент.

Додон подчеркнул, что никто не признает независимость Приднестровья, у него «нет будущего отдельно от Молдовы». «Два берега Днестра — это одна страна», — сказал политик.

Он заметил, что 300 тысяч жителей Приднестровья получили молдавское гражданство. «Получается, что де-юре, с точки зрения международного права, мы общепризнанное единое государство, а де-факто — разделены. И эту проблему надо решать», — уверен президент Молдовы.

Додон рассказал, что интеграция уже происходит: 70 процентов производства Приднестровья связано с Кишиневом, 40 продукции через Кишинев экспортируется в Евросоюз, пользуясь льготами, которые имеет Молдова. Кроме того, были признаны приднестровские дипломы об образовании, выдаются нейтральные автомобильные номера.

«Эта тактика «малых шагов» продолжится. Никто никого не ненавидит, между двумя берегами Днестра этого нет», — заключил Додон.

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