С сегодняшнего дня в Кремле ужесточены правила досмотра участников мероприятий с участием президента Владимира Путина, сообщил в Facebook журналист «Дождя» Антон Желнов.

«И об эпидемии. В Кремле теперь добавилась новая процедура проверки — человек с тепловизором в руках, замеряющий вам температуру».

Изменение процедуры подтвердила корреспондент «Ведомостей» Светлана Бочарова, аккредитованная на совместное заседание президиума Госсовета и президентского совета по науке 6 февраля.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что дополнительные меры в Кремле связаны с коронавирусом: проверяются все участники публичных мероприятий. Об этом сообщает The Bell.

По последним данным, число скончавшихся в ходе эпидемии в Китае достигло 563 человек, инфицированных больше 28 тысяч. Подтвердилась также вспышка на круизном лайнере c 2 тысячами пассажиров у берегов Японии.

Minval.az