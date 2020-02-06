В украинский учебник по географии для шестого класса вставили карту из видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim. Она опубликована на 36-й странице в разделе «Земля на плане и карте». Об этом в фейсбуке рассказала журналистка Анна Чабарай.

«Географию за шестой класс некоторые точно учили по картам Skyrim. Вопрос только один: PC, PS или Xbox?», — написала Чабарай.

Как уточнил соучредитель украинских образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко, учебник был издан в 2014 году за государственный счет. Его рекомендует к использованию министерство образования и науки Украины.

Карта из Skyrim стала уже второй неожиданной находкой из украинских учебников. Несколько дней назад в учебнике по всемирной истории для 10 класса обнаружили фото Киану Ривза. Актера прифотошопили к знаменитому снимку 1932 года «Обед на небоскребе». Автор учебника, кандидат исторических наук Игорь Щупак заявил, что это была не ошибка, а тест на внимательность.

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