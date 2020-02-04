Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил журналистам, почему произнёс в Киеве приветствие «Слава Украине!».

«Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна?» — цитирует турецкого лидера RT со ссылкой на Sabah.

Он отметил, что «каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие».

По его словам, в Турции существует похожее обращение — «Merhaba Asker!» («Здравствуй, солдат!»).

«Слава Украине — героям слава» — лозунг Украинской повстанческой армии, ставший официальным воинским приветствием в Украине.

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